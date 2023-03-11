Крымский депутат Госдумы Леонид Ивлев посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону помнить о поражении армии Наполеона в войне с Россией.

Накануне Эмманужль Макрон публично заявил, что правительства Франции и Великобритании намереваются помочь армии Украины для начала масштабного контрнаступления на позиции вооружённых сил России. Заявление французского президента не осталось без внимания российского депутата Ивлева.

По мнению политика, Макрону следует помнить о том, что 31 марта 1814 года, почти 210 лет назад, вооружённые силы России вошли в Париж, одержав победу над армией Наполеона в первой Великой Отечественной войне. При этом Леонид Ивлев отметил, что российский народ должен помнить о подобных событиях.

Примечательно, что ранее Эммануэль Макрон неоднократно звонил Владимиру Путину, пытаясь убедить российского лидера в необходимости завершения спецоперации в Украине. Аналогичные попытки производил его немецкий коллега, канцлер Германии Олаф Шольц.

Накануне Шольц побеседовал с представителями прессы, где признал, что в течение 2022 года он часто общался с Путиным по телефону, и разговоры эти были продолжительными. При этом Олаф Шольц отметил, что он и российский президент имеют разные взгляды на происходящее в Украине.

Тем не менее, Олаф Шольц заверил, что подобные беседы с Владимиром Путиным целесообразны, поскольку только дипломатические методы будут эффективны в урегулировании украинского кризиса.