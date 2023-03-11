Пригожин: ВС РФ находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска

Евгений Пригожин рассказал о наступательных успехах российской армии на Артемовском направлении.

11 марта основатель российской частной военной кампании "Wagner Group" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы его подразделений и регулярная армия России находится уже в 1,2 километрах от административного центра города Артемовск в Донецкой Народной республике.

По словам Пригожина, силы ЧВК "Вагнер" смогут полностью окружить Артемовск в течение марта или апреля в случае, если Министерство обороны России будет исправно поставлять боеприпасы российским добровольцам в зоне спецоперации.

Известно, что Евгений Пригожин неоднократно жаловался на деятельность Минобороны РФ, утверждая, что поверенный в его делах был насильно выдворен за пределы здания ведомства, а сам орган отказывается поставлять боевые снаряды бойцам "Вагнера".

На фоне подобных заявлений в СМИ всё чаще стали появляться слухи об якобы нарастающем конфликте между Министерством обороны России и "Группой Вагнера", однако обе стороны отрицают объективность подобной информации.

Вместе с тем Евгений Пригожин участил дачу весьма неоднозначных комментариев касательно ситуации на фронте, утверждая, что МО России совершает военное преступление, отказываясь поставлять боеприпасы "Вагнеру". Также Пригожин заявил, что "Wagner Group" должна превратиться в частную армию с собственной идеологией, которая будет основана на борьбе за всеобщую справедливость.