Найдены доказательства того, что на Энцеладе могут быть теплые источники

Загадочный кремнезем, выброшенный в огромных количествах с ледяного спутника Сатурна Энцелада, является новым доказательством, указывающим на наличие теплых источников на дне океана, сообщили в Университете Лойола Мэримаунт (США).

Согласно новой аналитической компьютерной модели, внутренний нагрев ядра этой луны создает океанские течения, переносящие частицы кремнезема, которые потом выбрасываются из глубоководных гидротермальных источников. Находка намекает на возможность существования жизни глубоко под инопланетным океаном.

Зонд «Кассини» сделал удивительное открытие: кольцо E планеты — второе с внешнего края — очень богато микроскопическими зернами кремнезема, наряду с частицами льда из воды, аммиака и углекислого газа. Частицы кремнезема поступают с Энцелада: водяные фонтаны вырываются из трещин в толстой ледяной оболочке спутника. А химический состав и размер зерен наводят на мысль о высоких температурах. Но то, как кремнезем попадал из каменного ядра Энцелада его океан, оставалось загадкой.

Орбита Энцелада вокруг Сатурна эллиптическая: расстояние между планетой и спутником варьируется, как и сила гравитации между ними. Эта переменная гравитация растягивает и сжимает Энцелад, нагревая его ядро.

Под ледяной оболочкой находится жидкий океан глубиной более 10 километров, а тепло, исходящее от ядра, не дает воде замерзнуть. Это также повышает вероятность существования гидротермальных источников. Тепло из недр Энцелада должно создавать вертикальные конвекционные потоки в океане, подобные тем, которые наблюдаются на Земле. Группа ученых-планетологов создала модель, включающую эти потоки.

«Это похоже на кипячение воды в кастрюле на плите. Приливное трение нагревает океан и вызывает восходящие потоки теплой воды. Наше исследование показывает, что эти потоки достаточно сильны, чтобы переносить материалы с дна к ледяной оболочке. Энцелад дает нам бесплатные образцы того, что скрыто глубоко внизу», — объясняет руководитель исследования Эшли Шенфельд.

Кремнезем и другие материалы, обнаруженные «Кассини», соответствуют тому, что может быть в гидротермальных источниках. Здесь, на Земле, гидротермальные источники кишат жизнью даже далеко за пределами досягаемости солнечного света. Орбитальный или посадочный модуль со специальными инструментами мог бы обнаружить ее и на Энцеладе.