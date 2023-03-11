11 минут быстрой ходьбы в день достаточно, чтобы снизить риск ранней смерти

Исследование показало, что быстрая ходьба всего 11 минут в день может снизить шансы преждевременной смерти почти на 25%, сообщает Daily mail.

«Даже небольшая физическая активность лучше, чем ничего», — заключают ученые.

Взрослым рекомендуется заниматься не менее 150 минут в неделю умеренной физической активностью или 75 минут — интенсивной. Но исследование, проведенное Кембриджским университетом, показало, что выполнение всего лишь половины этой нормы существенно снижает риск сердечных заболеваний, инсульта и рака.

Анализ исследований, охвативших более 30 миллионов человек, показал, что 75 минут умеренной активности в неделю (езда на велосипеде, походы или танцы) снижают риск ранней смерти на 23%. В частности, это снизило вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, рака — на 7%. Согласно анализу, можно было бы предотвратить один из 20 случаев сердечно-сосудистых заболеваний и почти один из 30 случаев рака.

Согласно выводам, опубликованным в British Journal of Sports Medicine, те, кто делал больше, чем рекомендовано, имели совсем небольшие дополнительные преимущества. Исследователи обобщили результаты, опубликованные в 196 рецензируемых статьях.