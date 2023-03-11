Поульсен: Дания, ФРГ и Нидерланды поставят Киеву танки Leopard 1 в мае

ВРИО главы Минобороны Дании Троелс Лунд Поульсен рассказал о сроках поставки танков Leopard 1 в Украину.

11 марта временно исполняющий обязанности датского Министерства обороны Троелс Лунд Поульсен публично заявил, что в начале мая Дания, Нидерланды и Германия могут начать полномасштабную передачу танков Leopard 1 украинским войскам.

По словам Поульсена, поставка немецких танков Leopard 1 в Украину должна стартовать в начале мая и продлиться до начала 2024 года. Политик отметил, что за это время планируется передача от 80 до 90 подобных танков Киеву.

Накануне в Минобороны Польши опубликовали пресс-релиз, согласно которому ведомство намеревается поставить Украину десять танков Leopard в течение недели. Ранее Варшава передала ВСУ четыре таких танка, что произошло 24 февраля 2023 года и совпало с визитом польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Примечательно, что ранее правительство Германии долго отказывалось передать украинским войскам машины Leopard по просьбе Владимира Зеленского, однако позднее немецкий канцлер Олаф Шольц согласовал передачу такого вооружения подразделениям ВСУ.

Позднее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что с начала спецоперации войска РФ уничтожили 7500 украинских танков, и передача ещё около 300 для Москвы "погоды не сделает".