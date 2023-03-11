Окаменелая гортань «рассказывает», что динозавр мог издавать птичьи крики

Палеонтологи из Университета Хоккайдо (Япония), нашли доказательства того, что один из видов динозавров мог издавать птичьи крики.

То, какие звуки могли издавать динозавры, изучать крайне сложно. По большей части голосовой аппарат состоит из хрящей и мягких тканей, которые плохо окаменевают, но иногда случаются удачи. Окаменелые останки приземистого шипастого динозавра Pinacosaurus grangeri были обнаружены в 2005 году в Монголии.

Во время первоначального изучения останков исследователи предположили, что окаменелые части в его горле использовались для дыхания, а не для создания шума. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это части гортани. Команда также посмотрела на окружающие области, которые могли бы поддерживать мышцы. Такие мышцы могли использоваться для управления гортанью, чтобы изменять воздух, проходящий через горло, что позволяло динозавру издавать различные звуки.

Чтобы узнать больше о типах звуков, которые мог издавать такой динозавр, исследователи сравнили кости в их голосовых связках с костями нескольких видов современных птиц и рептилий. Они обнаружили, что одна часть гортани была пропорционально больше, чем у современных животных. Это позволяет предположить, что древнее существо, вероятно, было способно издавать очень громкие звуки.

При этом другая часть гортани динозавра была относительно удлиненной, что позволило бы мышцам трахеи формировать очень разнообразные звуки широкого диапазона, подобно современным птицам.

Исследователи предполагают, что если динозавр был способен издавать похожие звуки, то, скорее всего, он использовал их по тем же причинам — для привлечения партнеров, общения с потомством и защиты территории.