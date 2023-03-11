Пригожин объявил о планах баллотироваться в президенты Украины в 2024 году

Евгений Пригожин утверждает, что намеревается побороться за пост украинского президента в будущем.

В субботу днём, 11 марта, основатель российской ЧВК "Группа Вагнера" Евгений Пригожин записал новое видеообращение из зоны спецоперации, где публично заявил, что он принял решение сделать "политический каминг-аут". По словам Пригожина, он оценил ситуацию на фронте и задался целью построить политическую карьеру.

Евгений Пригожин утверждает, что начатая Россией спецоперация вынудила его решиться баллотироваться в президенты. При этом Пригожин отметил, что он намеревается стать лидером Украины.

Руководитель "Вагнера" отметил, что он хочет баллотироваться в украинские президенты на выборах 2024 года, а его основными политическими оппонентами станет бывший президент этой страны Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.

Пригожин выразил уверенность в том, что в случае его победы на выборах президента Украины специальная военная операция в этой стране будет полностью прекращена.

Примечательно, что Евгений Пригожин записывал данное видеообращение прямо во время артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Также на видео Пригожин шутит о том, что если снаряд ВСУ в него попадёт, то Зеленский останется президентом.