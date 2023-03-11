Минобороны РФ: армия Украины потеряла более 140 солдат на Донецком направлении

В российском оборонном ведомстве раскрыли сведения о новых потерях ВСУ на Донецком участке фронта.

Днём 11 марта спикер Министерства обороны России Игорь Конашенков выступил с ведомственным брифингом, в рамках которого сообщил, что за сутки проведения специальной военной операции армия Украины потеряла порядка ста сорока бойцов убитыми на Донецком направлении.

Также Конашенков утверждает, что на данном отрезке ведения спецоперации были уничтожены два украинских бронеавтомобиля, четыре армейских пикапа, две гаубицы "Д-30" и три простых машины.

В тот же день основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы его организации и представители регулярной армии РФ находятся всего в 1,2 километрах от административного центра Артемовска.

По словам Пригожина, Артемовск может быть окружён в марте или апреле, однако для этого бойцы "Группы Вагнера" нуждаются в поставках боеприпасов от Минобороны России.

При этом Евгений Пригожин отметил, что поставки боевых снарядов для российской ЧВК могут не понадобиться, если в 2024 году он победит на выборах президента Украины. О намерениях баллотироваться на данный пост Пригожин также сообщил сегодня.