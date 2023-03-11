Виктор Медведчук высказался о действующем украинском правительстве, оценив его ультиматум к России для завершения конфликта.

11 марта бывший представитель украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук публично заявил, что при власти Петра Порошенко и Владимира Зеленского Украина стала напоминать творение Франкенштейна, которое намеревается уничтожить весь мир.

По словам Медведчука, в настоящий момент действующая в Украине власть запрещает собственному народу разговаривать на русском языке, также запрещая православие, являющееся доминирующей в стране ветвью христианской религии.

Виктор Медведчук отметил, что даже во времена оккупации украинского государства немецко-фашистскими захватчиками армия Адольфа Гитлера не отбирала у священнослужителей храмы и иконы, однако это начало происходить при власти Зеленского.

При этом Медведчук выразил уверенность, что существует и другая Украина, которая с уважением относится к русскому языку и чтит религиозные воззрения своих предков вопреки идеологии нынешнего правительства.

Экс-представитель фракции ОПЗЖ подчеркнул, что в настоящий момент режим Владимира Зеленского упразднил все свободы и права граждан, которые могут быть им возвращены только по итогам достижения всех целей, поставленным Владимиром Путиным в начале российской спецоперации.