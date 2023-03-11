Медведчук: Украина как государство превратилась в творение Франкенштейна
Виктор Медведчук высказался о действующем украинском правительстве, оценив его ультиматум к России для завершения конфликта.
11 марта бывший представитель украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук публично заявил, что при власти Петра Порошенко и Владимира Зеленского Украина стала напоминать творение Франкенштейна, которое намеревается уничтожить весь мир.
По словам Медведчука, в настоящий момент действующая в Украине власть запрещает собственному народу разговаривать на русском языке, также запрещая православие, являющееся доминирующей в стране ветвью христианской религии.
Виктор Медведчук отметил, что даже во времена оккупации украинского государства немецко-фашистскими захватчиками армия Адольфа Гитлера не отбирала у священнослужителей храмы и иконы, однако это начало происходить при власти Зеленского.
При этом Медведчук выразил уверенность, что существует и другая Украина, которая с уважением относится к русскому языку и чтит религиозные воззрения своих предков вопреки идеологии нынешнего правительства.
Экс-представитель фракции ОПЗЖ подчеркнул, что в настоящий момент режим Владимира Зеленского упразднил все свободы и права граждан, которые могут быть им возвращены только по итогам достижения всех целей, поставленным Владимиром Путиным в начале российской спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Антон Райт
Маск призвал освободить "QAnon Shaman" Джейкоба Чэнсли, заключенного в тюрьму за его роль в беспорядках в Капитолии
Чэнсли стал одним из самых узнаваемых участников беспорядков в Капитолии после того, как появились фотографии, на которых он носит характерный головной убор с рогами и красную, белую и синюю краску для лица.Подробнее...
-