Маск призвал освободить "QAnon Shaman" Джейкоба Чэнсли, заключенного в тюрьму за его роль в беспорядках в Капитолии

Чэнсли стал одним из самых узнаваемых участников беспорядков в Капитолии после того, как появились фотографии, на которых он носит характерный головной убор с рогами и красную, белую и синюю краску для лица.

Проверяющие факты отметили, что в видеороликах отсутствует важный контекст, что приводит к необоснованным заявлениям.

Илон Маск призвал освободить "QAnon Shaman" Джейкоба Чэнсли, который был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения за его роль в беспорядках в Капитолии.

"Освободите Джейкоба Чэнсли", - написал генеральный директор Tesla и владелец Twitter в пятницу, поделившись видео, на котором Чэнсли за пределами Капитолия рассказывает протестующим, что Трамп сказал людям идти домой.

Пользователь Twitter ответил Маску, отметив, что он был частью "движения МАГА".

"Я не являюсь частью MAGA, но я верю в справедливость правосудия", - ответил Маск. "Чэнсли был ложно изображен в средствах массовой информации как жестокий преступник, который пытался свергнуть государство и призывал других к насилию".

"Но здесь он призывает людей быть мирными и разойтись по домам. А на другом видео он спокойно входит в здание Капитолия в сопровождении офицеров, а затем благодарит офицеров ".

Маск сослался на кадры, которые недавно были показаны ведущим Fox News Такером Карлсоном и теперь широко распространены в социальных сетях, на которых можно увидеть, как Чэнсли прогуливается по зданию Капитолия с полицейскими.

Associated Press заявила, что утверждения о том, что полиция сопровождала Чэнсли по всему зданию Капитолия, были ложными, поскольку судебные документы и видеозапись показывают, что он ворвался в здание и его все время не сопровождали.

Издание добавило, что видеозапись, показанная Карлсоном, упустила важный контекст.