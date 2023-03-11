Медведчук рассказал об условиях своего содержания в плену на Украине
Виктор Медведчук раскрыл подробности своего задержания и условий пребывания в украинском плену.
Бывший сопредседатель украинской политической фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук впервые рассказал о своём задержании спецслужбами Украины 12 апреля 2022 года. По словам Медведчука, этот день стал самым тяжёлым за всю его жизнь.
Виктор Медведчук утверждает, что он был задержан случайно, и в его аресте принимали участие не представители разведки и Службы безопасности Украины, а простые бойцы территориальной обороны, которые по стечению обстоятельств заметили и узнали политика на улице.
Сразу же после обнаружения на руки Медведчука были надеты наручники, после чего бывшего представителя ОПЗЖ посадили в машину с мешком на голове, отвезя его на допрос к экс-директору СБУ Кириллу Баканову.
При этом Виктор Медведчук признаётся, что за всё время пребывания в украинском плену его ни разу не были, однако применяли другие формы насилия. В частности, Медведчука круглосуточно держали в наручниках на протяжении двух месяцев.
Известно, что Медведчук был обменян Украиной на бойцов национального батальона "Азов" (признан террористическим в России). Процедура по обмену Виктора Медведчука проходила в Стамбуле при активном содействии президента Турции Тайипа Эрдогана.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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