Соскин: досрочные выборы в Украине прекратят уничтожение нации Зеленским
Экономист Олег Соскин заявил о необходимости проведения досрочных президентских выборов в Украине.
Вечером 11 марта экс-советник бывшего украинского президента Кучмы Леонид Соскин провёл очередную трансляцию на личном канале в Youtube, где публично заявил, то считает целесообразным проведение новых президентских выборов в Украине. По мнению Соскина, в настоящий момент действия Владимира Зеленского ведут к уничтожению украинцев как нации.
Олег Соскин назвал недопустимой подобную ситуацию, отметив, что идея досрочных выборов президента зреет в умах многих украинских граждан, большинство из которых выступают за скорейшее начало переговоров с Россией с целью прекращения конфликта в стране.
При этом Соскин отметил, что сейчас возглавляемый Зеленским режим фактически является диктаторским, поскольку местное население существенно угнетено в его правах и свободах.
Бывший советник Леонида Кучмы уверен, что желание множества украинцев поскорее прекратить боевые действия в стране также ведут к смене власти в Киеве, поскольку подобная позиция противоречит настроениям, царящим в офисе Владимира Зеленского на Банковой улице Киева.
Характерно, что ранее Олег Соскин неоднократно призывал Зеленского уйти в отставку с поста президента Украины, утверждая, что он не в состоянии руководить страной.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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