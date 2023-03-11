Экономист Олег Соскин заявил о необходимости проведения досрочных президентских выборов в Украине.

Вечером 11 марта экс-советник бывшего украинского президента Кучмы Леонид Соскин провёл очередную трансляцию на личном канале в Youtube, где публично заявил, то считает целесообразным проведение новых президентских выборов в Украине. По мнению Соскина, в настоящий момент действия Владимира Зеленского ведут к уничтожению украинцев как нации.

Олег Соскин назвал недопустимой подобную ситуацию, отметив, что идея досрочных выборов президента зреет в умах многих украинских граждан, большинство из которых выступают за скорейшее начало переговоров с Россией с целью прекращения конфликта в стране.

При этом Соскин отметил, что сейчас возглавляемый Зеленским режим фактически является диктаторским, поскольку местное население существенно угнетено в его правах и свободах.

Бывший советник Леонида Кучмы уверен, что желание множества украинцев поскорее прекратить боевые действия в стране также ведут к смене власти в Киеве, поскольку подобная позиция противоречит настроениям, царящим в офисе Владимира Зеленского на Банковой улице Киева.

Характерно, что ранее Олег Соскин неоднократно призывал Зеленского уйти в отставку с поста президента Украины, утверждая, что он не в состоянии руководить страной.