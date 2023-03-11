The Telegraph: Запад уступает России в «войне боеприпасов», у которой нет с этим проблем, в отличие от НАТО
Британское издание The Telegraph пишет, что у западных стран возникли проблемы, связанные с нехваткой боеприпасов.
По информации издания, это связано с отсутствием налаженного производства для выпуска такого количества боеприпасов, которое требуется для отправки Украине.
При этом в России подобных проблем не возникает, там производство боеприпасов покрывает спрос.
В качестве подтверждения в статье приводятся слова генерального секретаря НАТО Столтенберга о том, что темпы расходования боеприпасов на Украине превышают темпы их производства на Западе.
Опубликовано: Антон Райт
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