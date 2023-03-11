В Париже проходит седьмая акция протеста против пенсионной реформы

Венди Митчелл, страдающая деменцией, рассказала, каково это жить с таким диагнозом

Бывшему менеджеру NHS, в возрасте 58 лет была диагностирована деменция молодого возраста. Прошло более восьми лет с тех пор, как у Митчелл, бывшего менеджера NHS, в возрасте 58 лет была диагностирована деменция молодого возраста.

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