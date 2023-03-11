В Париже проходит седьмая акция протеста против пенсионной реформы

2023-03-11 18:46

Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что в Париже проходит седьмая массовая акций протеста против пенсионной реформы, инициированном президентом Франции Эмманюэлем Макроном и находящейся на рассмотрении в Сенате.

Жители столицы Французской Республики продолжают выражать несогласие с планами действующего политического руководства повысить пенсионный возраст в стране с 62 до 64 лет.

На данный момент уже начались столкновения протестующих парижан с сотрудниками правоохранительных органов.

Параллельно аналогичные манифестации проходят в Ницце, Тулузе, Тулоне, Лорьяне и в ряде других французских городов.