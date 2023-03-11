Женщина из Чикаго пытается избавиться от привычки поедать туалетную бумагу

Однако, жительница Чикаго (Иллинойс, США) по имени Кеша вот уже много лет съедает ежедневно как минимум по половине рулона.

Однако, жительница Чикаго (Иллинойс, США) по имени Кеша вот уже много лет съедает ежедневно как минимум по половине рулона.

Женщина рассказала, что начала есть бумагу в детстве из-за психологической травмы, когда ей пришлось переехать из семейного дома в дом к бабушке и тёте. Девочка испытывала постоянную тревогу, и бумага стала причудливым способом успокоиться.

Сейчас героине этой истории уже 47 лет, и вредная привычка до сих пор с ней.

Но трагический казус состоит в том, что Кеша долгое время отрицала вред поедания бумаги, считая, что это не так ужасно, как, например, употреблять наркотики. Дама носит листочки бумаги с собой в сумочке, возит бумагу в бардачке машины, чтобы всегда иметь под рукой «успокоительный» перекус. Кеша добавила, что без бумаги ей было бы слишком грустно.

Ей очень нравится ощущение, когда очередной листочек начинает растворяться на языке.

Женщина призналась, что испытывает проблемы с пищеварением, если съест слишком много бумаги, но они не слишком серьёзны.

Вот только врачи с нашей героиней не согласны и считают, что она ставит организм под угрозу, играя с ним в русскую рулетку. Кешу удалось-таки убедить в том, что её привычка не только странна, но и опасна, так что теперь она пытается избавиться от зависимости.