Число жертв землетрясений в Турции выросло до 47 975
Глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер сообщил об очередном увеличении числа жертв землетрясений, произошедших на территории страны 6 февраля.
«Общее число жертв землетрясений на данный момент среди наших граждан, а также иностранцев, преимущественно сирийцев, составляет 47 975 человек», — сказал Сезер.
Юнус Сезер уточнил, что 6 278 из 47 975 жертв подземных толчков – иностранцы, в основном граждане Сирийской Арабской Республики
Отмечается, что на данный момент в пострадавших при землетрясениях регионах на юго-востоке Турции, где до сих пор наблюдаются подземные толчки, сейчас остаются и продолжают работу более 3 000 специалистов-спасателей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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