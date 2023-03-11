Число жертв землетрясений в Турции выросло до 47 975

Глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер сообщил об очередном увеличении числа жертв землетрясений, произошедших на территории страны 6 февраля.

«Общее число жертв землетрясений на данный момент среди наших граждан, а также иностранцев, преимущественно сирийцев, составляет 47 975 человек», — сказал Сезер.

Юнус Сезер уточнил, что 6 278 из 47 975 жертв подземных толчков – иностранцы, в основном граждане Сирийской Арабской Республики

Отмечается, что на данный момент в пострадавших при землетрясениях регионах на юго-востоке Турции, где до сих пор наблюдаются подземные толчки, сейчас остаются и продолжают работу более 3 000 специалистов-спасателей.