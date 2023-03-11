Выпив слишком много пива на бабушкиных похоронах, авиапассажир устроил дебош в самолёте

Патрик МакДонах, летевший из Дублина (Ирландия) в Бристоль (Англия), устроил дебош на борту самолёта авиакомпании «Ryanair».

Авиапассажир был пьян и, удалившись в туалет, закурил там. Когда же по прибытии в аэропорт Бристоля мужчину попытались задержать за курение на борту, он затеял потасовку.

Несколько членов экипажа и попутчиков получили от него болезненные удары.

Патрик предстал перед судом, где согласился со всеми предъявленными обвинениями, но добавил, что не помнит не только свои недостойные поступки, но даже то, как садился в самолёт.

46-летний мужчина летел домой с похорон любимой бабушки. Скорбь была так сильна, что горюющий внук употребил около 7 литров пива «Guinness», что и привело к асоциальному поведению.

Учитывая раскаяние подсудимого и его предыдущую жизнь, протекавшую мирно и без нарушений, Патрику назначили довольно мягкое наказание — 6-месячный тюремный срок с отсрочкой на 15 месяцев и 120 часов общественных работ.

Мужчина должен выплатить компенсацию всем, кого спьяну побил.