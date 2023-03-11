Сфотографированное Анной Перс Лох-Несское чудовище оказалось плавучим мусором

Фотография, которую сделала и разместила в интернете Анна Перс, вызвала волнение у всех, кто интересуется необъяснимыми явлениями.

Лох-Несское чудовище на знаменитом озере это конечно удача, но главная интрига заключается в том, что сфотографирован монстр был вовсе не в Шотландии, а в приморском городе Кливдон в Англии.

То ли у Несси появились очень похожие на неё родственники, то ли сама она совершила побег из родного Лох-Несса, чтобы исследовать новые водные просторы.

Однако, люди недолго размышляли по поводу странной аномалии, ведь разгоревшиеся страсти утихомирила сама Анна, которая призналась, что запечатлела всего лишь плавучий мусор, который показался ей похожим на водное существо.

Так что если Несси и существует, до Англии она пока точно не добралась.