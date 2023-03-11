В Индии нашли поставщика токсичных компонентов сиропов от кашля, от которых умирали дети
Расследование, проведенное индийскими правоохранительными органами, позволило установить поставщик токсичных ингредиентов сиропа от кашля.
Ранее после приема препарата Марион Амбронол и ДОК-1 Макс в Узбекистане умерли 19 детей разного возраста.
В состав лекарства входит пропиленгликоль, полученный с химического завода Maya Chemtech India Private в Дели.
При проведении экспертизы выяснилось, что в большинстве образцов сиропа от Marion Biotech содержалось недопустимое количество этиленгликоля или диэтиленгликоля.
Трое сотрудников компании Marion Biotech арестованы, производство лекарств приостановлено.
Опубликовано: Светлана Репина
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Диана Мудреченко
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