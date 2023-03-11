Илон Маск допустил покупку обанкротившегося банка Silicon Valley

Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в принадлежащем ему сервисе микроблогов Twitter допустил покупку обанкротившегося американского банка Silicon Valley.

Пользователь Twitter написал Маску с предложением выкупить Silicon Valley и сделать его электронным банком.

«Я открыт для этой идеи», — ответил на вышеуказанное предложение американский миллиардер в Twitter.

Накануне стало известно о том, что в США обанкротился банк Silicon Valley. Организация разорилась менее чем за двое суток из-за того, что банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами.