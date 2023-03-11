Отказ от идеала в восприятии партнера поможет легче преодолевать семейные конфликты

Причина возникновения большинства возникающих между супругами конфликтов в собственные, не имеющие отношения к реальному положению вещей выводы, которые каждый делает, пытаясь объяснить себе мотивы и поведение своего партнера.

Незнание не только индивидуального характера своего супруга, но и неосведомленность в психологии пола приводит к плачевным последствиям.

Каждый конфликт, неважно громкий ли это скандал с битьем посуды или мелкая незначительная стычка, имеет несколько совершенно четких стадий протекания, которые подробно описаны в конфликтологии.

Но большинству людей свойственно верить, что где-то существует тот, единственный партнер, который идеально подходит именно ему.

Такой идеализм оказывает реальным, а не выдуманным отношениям медвежью услугу. Идеал мешает человеку увидеть, что происходит на самом деле, а значит, конфликт рискует только усугубиться. Случаи идеального совпадения (характеров, вкусов, образа жизни), скорее, исключение, нежели правило.

Так как же нам если и не избавиться вообще, то хотя бы свести к минимуму конфликтность отношений между мужчиной и женщиной, раз уж они так отличаются друг от друга, но и жить порознь тоже не могут?

Ответ прост: стремиться понимать происходящее, учитывать и уважать эту разницу в другом вместо того, чтобы игнорировать ее, как это принято делать.