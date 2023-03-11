Частный самолет Элвиса Пресли превратят в дом на колесах для путешествий

Джеймс Уэбб из «Мира Джимми» на YouTube купил Lockheed JetStar 1962 года выпуска, который когда-то принадлежал Элвису Пресли.

До этого самолет около 40 лет стоят в пустыне Нью-Мексико. Его цена составила 234 000 долларов.

В декабре 1976 года Элвис Пресли купил самолет на 9 мест за 840 000 долларов, а в этом году он был продан с аукциона.

Уэбб собирается прекратить самолет в дом на колесах и путешествовать на нем по стране, собирая средства на благотворительные цели.

По его словам, переоборудование займет около года, а все обновления будут публиковаться в его YouTube-канале.