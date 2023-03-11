Джефф Безос и его партнерша Лорен Санчес разделили приятный момент вместе во время посещения показа мод Versace

На одной фотографии, опубликованной Дереком Бласбергом, который недавно написал профиль о Санчес, основанный на ее первом сольном интервью с тех пор, как в 2019 году стало известно о ее отношениях.

Журналист и пилот вертолета, удостоенный премии "Эмми", наклоняется, чтобы поцеловать основателя Amazon в щеку.

Я бегала вокруг и фотографировалась, как напористая мамочка на выпускном вечере в средней школе", - в шутку подписала Бласберг слайд-шоу с изображениями, на котором присутствовали другие высокопоставленные гости шоу, в том числе Лил Нас Икс и Ченнинг Татум, а также Деми Мур и дочь Румер Уиллис, которая ждет ребенка.

Она добавила: "Одежда была потрясающей, а Донателла Версаче - икона моды. Спасибо за незабываемое шоу ".

Санчес недавно рассказала о своей жизни с 59-летним Безосом, рассказав о сторонах миллиардера, которых публика не видит.