Микронезия обвинила Китай в подкупе чиновников конвертами с деньгами и бесплатным алкоголем
Лидер Федеративных Штатов Микронезии Дэвид Пануэло направил в парламент своей страны письмо, в котором обвинил Китай в подкупе чиновников.
Он подробно описывает принудительные меры, шантаж, психологическое воздействие и другие действия Пекина.
По его словам, Китай подкупает чиновников деньгами, бесплатным алкоголем и авиаперелетами, смартфонами.
Пануэло утверждает, что целью Китая является принуждение Микронезии к стратегическому сотрудничеству с Пекином, а не с Вашингтоном.
Микронезия находится к северу от Австралии и к востоку от Филиппин. США рассматривают вторую цепь островов как важную линию обороны в случае китайского наступления в Тихом океане.
Опубликовано: Светлана Репина
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Диана Мудреченко
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