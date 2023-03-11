Микронезия обвинила Китай в подкупе чиновников конвертами с деньгами и бесплатным алкоголем

Лидер Федеративных Штатов Микронезии Дэвид Пануэло направил в парламент своей страны письмо, в котором обвинил Китай в подкупе чиновников.

Он подробно описывает принудительные меры, шантаж, психологическое воздействие и другие действия Пекина.

По его словам, Китай подкупает чиновников деньгами, бесплатным алкоголем и авиаперелетами, смартфонами.

Пануэло утверждает, что целью Китая является принуждение Микронезии к стратегическому сотрудничеству с Пекином, а не с Вашингтоном.

Микронезия находится к северу от Австралии и к востоку от Филиппин. США рассматривают вторую цепь островов как важную линию обороны в случае китайского наступления в Тихом океане.