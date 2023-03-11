Lil Nas X подружилась с Элтоном Джоном, Майли Сайрус и другими на звездном показе Versace

2023-03-11 19:43

Конечно, у Lil Nas X уже есть связи как с сэром Элтоном (который присоединился к нему в записи альбома Montero “One of Me”).

Lil Nas X обратился к социальным сетям, чтобы продемонстрировать свой звездный день на последнем показе мод Versace в Западном Голливуде.