Lil Nas X подружилась с Элтоном Джоном, Майли Сайрус и другими на звездном показе Versace
2023-03-11 19:43
Конечно, у Lil Nas X уже есть связи как с сэром Элтоном (который присоединился к нему в записи альбома Montero “One of Me”).
Lil Nas X обратился к социальным сетям, чтобы продемонстрировать свой звездный день на последнем показе мод Versace в Западном Голливуде.
Опубликовано: Антон Райт
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Диана Мудреченко
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