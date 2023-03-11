Lil Nas X подружилась с Элтоном Джоном, Майли Сайрус и другими на звездном показе Versace

Telegraph: Польша строит самую большую сухопутную армию в Европе

Британская газета The Telegraph заявила, что в польской армии началась «революция», поскольку она строит крупнейшие сухопутные войска в Европе, начав крупнейшую за последние 50 лет кампании по перевооружению.

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