Reuters: на острове Ява в Индонезии началось сильное извержение вулкана Мерапи

Информагентство Reuters со ссылкой на агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии сообщило, на острове Ява в Индонезии началось сильное извержение вулкана Мерапи, выбросившего горячее облако высотой до семи километров.

Кроме того, потоки вы лавы из кратера растеклись на 1,5 километра.

«Это [извержение] наблюдалось как одноразовое событие, было 5-6 лавин. Если охват будет продолжать увеличиваться, а расстояние будет больше 7 км, вероятно жителям будет рекомендовано эвакуироваться», – цитирует Reuters сотрудника местного наблюдательного пункта Юлианто.

В Индонезии, расположенной на Тихоокеанском огненном кольце, вулканов больше, чем в любой другой стране. Мерапи последний раз сильно извергался в 2010 году, в результате чего погибло более 350 человек.