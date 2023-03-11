Ветеран американских Вооруженных сил Ноктис Дрейвен заявил, что мир между Россией и Украиной был очень простым делом.

По его мнению, было очень легко признать право России на Крым, а народа Донбасса – на нейтралитет и самостоятельный выбор пути.

Дрейвен считает, что Россия пыталась добиться мира, однако злые языки нашептывали Украине иное.

Военный уточнил, что лидеры западных стран сделали все возможное, чтобы Украина не согласилась на предложения российской стороны.

Он также полагает, что Запад и союзники поняли, что победить Россию им не удастся, однако не могут отступить, поскольку сделали уже слишком много.