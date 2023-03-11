Визит Байдена в Киев стоил украинским налогоплательщикам почти 1,7 миллиона долларов

Издание «Украина.ру» пишет, что визит Джо Байдена в Киев обошелся украинским налогоплательщикам в 60 млн гривен или почти 1,7 млн долларов.

Источником информации издание называет распоряжение городских властей о выдаче данной суммы из государственного бюджета.

Сообщается, что эти деньги использовались для оплаты охраны американского президента, его экскурсию по Киеву и банкет.

В распоряжении также есть отдельная статья расходов на привлечение граждан, скандирующих лозунги о дружбе Украины и США.

20 февраля президент США Джо Байден приехал в Киев впервые в начала российской спецоперации.