Селена Гомес заявила, что она в неоплатном долгу перед подругой, пожертвовашей ей почку для пересадки
Звезда вспомнила, что в какой-то момент актриса Франсия Райза сказала, что ей нужно пройти тестирование, чтобы определить, подходит ли она как донор.
Селена Гомес, перенесшая пересадку почки в 2017 году, в очередной раз рассказала, как это много для нее значило. Почку для звезды пожертвовала актриса Франсия Райза.
Я всегда буду перед ней в неоплатном долгу, - сказала Гомес в одном из телешоу.
Мысль о том, что кто-то, даже не сомневаясь, может стать донором, была невероятной.
Звезда вспомнила, что в какой-то момент ее лучшая подруга сказала, что ей нужно пройти тестирование, чтобы определить, подходит ли она как донор. И через три дня им был дан зеленый свет.
Это был один из тех моментов, когда я чувствовала, что за мной присматривают, - поделилась Селена, которой потребовалась пересадка в результате ее борьбы с волчанкой.
Я знаю, что мне повезло. Я понимаю, что это случается не со многими людьми, и я знаю исход некоторых из подобных ситуаций, насколько они серьезны, потому я не отношусь легкомысленно к тому, что случилось.
Гомес, которая также открыто говорила о своем психическом здоровье, задокументировала место своей трансплантации татуировкой, которая совпадает с татуировкой, принадлежащей Райзе.
Хотя неясно, когда был снят эпизод, он вышел в эфир примерно через четыре месяца после сплетен о ссоре подруг. Ранее ходили слухи, что эти женщины разошлись во мнениях по поводу некоторых "нездоровых решений" Гомес, но затем снова сблизились.
Я думаю, что это должно было произойти так, как это произошло, чтобы я оказалась там, где я есть, - сказала Гомес о пересадке почки.
Я должна была пройти через это, чтобы сделать что-то для других.
Опубликовано: Светлана Гарусева