Daily Reckoning: Украина использует против России десять правил пропаганды
Издание Daily Reckoning пишет, что на Украине используются десять правил пропаганды, которые обозначил британский писатель Артур Понсонби в начале прошлого века.
Среди этих правил есть утверждения о нежелании воевать и ведении боевых действий только ради защиты, об ответственности второй стороны за войну.
Одно из правил гласит, что лидер противника злой, еще одно – что враг пользуется запрещенным оружием.
В списке есть правила о целенаправленных злодеяниях врага, о защите высоких ценностей, а не собственных интересов, о поддержке ученых и деятелей культуры.
Одно из правил предусматривает отсутствие потерь и одновременно истощение врага, еще одно – предательство всех, кто выступает против пропаганды.
Автор публикации отмечает, что при просмотре новостной ленты легко заметить использование сразу нескольких из этих правил.
Опубликовано: Светлана Репина