Издание Daily Reckoning пишет, что на Украине используются десять правил пропаганды, которые обозначил британский писатель Артур Понсонби в начале прошлого века.

Среди этих правил есть утверждения о нежелании воевать и ведении боевых действий только ради защиты, об ответственности второй стороны за войну.

Одно из правил гласит, что лидер противника злой, еще одно – что враг пользуется запрещенным оружием.

В списке есть правила о целенаправленных злодеяниях врага, о защите высоких ценностей, а не собственных интересов, о поддержке ученых и деятелей культуры.

Одно из правил предусматривает отсутствие потерь и одновременно истощение врага, еще одно – предательство всех, кто выступает против пропаганды.

Автор публикации отмечает, что при просмотре новостной ленты легко заметить использование сразу нескольких из этих правил.