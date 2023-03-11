Sky News: ученые назвали самые опасные осложнения затяжного COVID
2023-03-11 22:26
Sky News со ссылкой на результаты проведенных исследований описывает самые неприятные последствия затяжного COVID.
В их число входят проблемы с желудочно-кишечным трактом, в первую очередь – диарея и запоры.
После перенесенного коронавируса у людей появляются вздутие живота, кислотный рефлюкс, который может переходить в хроническую форму.
Во многих случаях возникают ильные боли в животе, и такие последствия могут проявиться даже через год после болезни.
Среди наиболее частых осложнений после коронавируса исследователи называют хронические головные боли, депрессивные расстройства и заболевания почек.
Опубликовано: Светлана Репина