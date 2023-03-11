Санду: 12 марта во время акции протеста могут начаться беспорядки

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что во время протестной акции, которая пройдет 12 марта в Кишиневе, возможны беспорядки.

Она отметила, что такие риски на подобных мероприятиях существуют всегда, но правоохранители обещают держать ситуацию под контролем.

Санду напомнила, что представители молдавских силовых структур уже продемонстрировали свои способности в этом плане.

На 12 марта в Кишиневе запланирован митинг оппозиционных сил. На сайте полиции Молдовы сказано о высоком риске дестабилизации.

В полиции утверждают, что располагают информацией о подготовке к массовым беспорядкам во время акции, а также просят ее участников соблюдать закон.