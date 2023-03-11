Экс-депутат Верховной Рады Мосийчук: Украина готовится сдать территории России
2023-03-11 23:06
Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что киевские власти готовятся сдать территории России.
По его мнению, на это указывают недавние заявление секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.
Ранее секретарь СНБО заявил, что все больше граждан Украины хотят мира, и такая тенденция наблюдается даже на западе страны.
Мисийчук считает, что такими словами Данилов готовит почву для возможных переговоров с российской стороной.
Он отметил, что подобные заявления помогут украинским властям понять, как жители страны отнесутся к сдаче территорий России.
Опубликовано: Светлана Репина