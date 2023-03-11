Экс-депутат Верховной Рады Мосийчук: Украина готовится сдать территории России

Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что киевские власти готовятся сдать территории России.

По его мнению, на это указывают недавние заявление секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Ранее секретарь СНБО заявил, что все больше граждан Украины хотят мира, и такая тенденция наблюдается даже на западе страны.

Мисийчук считает, что такими словами Данилов готовит почву для возможных переговоров с российской стороной.

Он отметил, что подобные заявления помогут украинским властям понять, как жители страны отнесутся к сдаче территорий России.