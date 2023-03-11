МВД Франции: 11 марта на протесты против пенсионной реформы вышло около 370 тысяч человек

2023-03-11 23:11

МВД Франции сообщает, что 11 марта в акциях протеста против повышения пенсионного возраста участвовало около 370 тыс. человек.

Только в Париже на улицы вышло порядка 48 тыс. протестующих граждан, 26 человек были задержаны полицией.

Задержания в МВД объяснили наличием  у людей запрещенного оружия, а также совершении насильственных действий  в отношении полицейских. 

Правительство Франции приняло решение повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году.

При этом пенсионная реформа предусматривает отмену ряда льготных режимов, но повышение размера минимальной пенсии.