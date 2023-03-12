Минкульт Украины пообещал ревизию мощей святых и другого имущества Киево-Печерской лавры

Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко сообщил о предстоящей ревизии имущества Киево-Печерской лавры.

Он рассказал, что лавра владеет не только недвижимостью, но еще и более 800 музейных экспонатов, включая мощи святых.

По словам Ткаченко, все это имущество зафиксировано, а за любые действия с ним представителям УПЦ грозит уголовная ответственность.

Глава украинского Министерства культуры также рассказал, что в последний раз ревизия в лавре проводилась в 2018 году.

Ранее сообщалось, что монахам УПЦ предписано покинуть принадлежащие им здания в Киево-Печерской лавре до 29 марта.