Минкульт Украины пообещал ревизию мощей святых и другого имущества Киево-Печерской лавры
2023-03-12 00:03
Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко сообщил о предстоящей ревизии имущества Киево-Печерской лавры.
Он рассказал, что лавра владеет не только недвижимостью, но еще и более 800 музейных экспонатов, включая мощи святых.
По словам Ткаченко, все это имущество зафиксировано, а за любые действия с ним представителям УПЦ грозит уголовная ответственность.
Глава украинского Министерства культуры также рассказал, что в последний раз ревизия в лавре проводилась в 2018 году.
Ранее сообщалось, что монахам УПЦ предписано покинуть принадлежащие им здания в Киево-Печерской лавре до 29 марта.
Опубликовано: Светлана Репина