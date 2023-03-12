В Швейцарии прошел митинг за сохранение военного нейтралитета страны

В столице Швейцарии Берне прошел митинг за сохранение нейтралитета страны в конфликте на Украине.

Участники акции вышли на центральную площадь города к зданиям парламента и правительства Швейцарии.

Инициатором митинга стало движение Mass-Voll, представители которого заявили, что акция не направлена против Украины или России.

По оценкам журналистов, в митинге приняли участие 2-3 тыс. человек. Они выступили за мир между всеми народами.

Во время акции звучали призывы к прекращению антироссийских санкций и возвращению Швейцарии к полному нейтралитету.