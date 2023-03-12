Bloomberg: администрации Байдена разрешила бурение скважин на Аляске, которое может привести к экологической катастрофе

Агентство Bloomberg сообщает, что администрация Байдена поддержала законопроект, предусматривающий бурение нефтяных скважин на Аляске.

Речь идет о бурении в трех местах на месторождении Уиллоу. Реализацией проекта будет заниматься компания ConocoPhillips.

Однако бурение скважин может привести к ухудшению экологической обстановки на Аляске из-за увеличения выбросов углекислого газа.

Американские климатические активисты выступили против реализации данного проекта, который противоречит переходу к чистой энергетике.

По их мнению, бурение новых нефтяных скважин на Аляске станет настоящей экологической катастрофой.