Bloomberg: администрации Байдена разрешила бурение скважин на Аляске, которое может привести к экологической катастрофе
2023-03-12 00:24
Агентство Bloomberg сообщает, что администрация Байдена поддержала законопроект, предусматривающий бурение нефтяных скважин на Аляске.
Речь идет о бурении в трех местах на месторождении Уиллоу. Реализацией проекта будет заниматься компания ConocoPhillips.
Однако бурение скважин может привести к ухудшению экологической обстановки на Аляске из-за увеличения выбросов углекислого газа.
Американские климатические активисты выступили против реализации данного проекта, который противоречит переходу к чистой энергетике.
По их мнению, бурение новых нефтяных скважин на Аляске станет настоящей экологической катастрофой.
Опубликовано: Светлана Репина