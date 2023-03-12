Россия введет электронные визы для иностранных туристов в 2023 году

Глава департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Татьяна Шаршавицкая рассказала о перспективах введения электронных виз.

По ее словам, визы такого формата для иностранных туристов вместе со специальными платежными картами будут запущены уже в этом году.

Шаршавицкая отметила, что с помощью таких нововведений планируется стимулировать въездной туристический поток.

Она уточнила, что после ухода с российского рынка платежных систем Visa и MasterCard возникла необходимость ввести другие средства платежей для иностранцев.

В связи с этим разрабатывается «Карта туриста», которая станет альтернативным вариантом для иностранных граждан.