Bloomberg: США ужесточат ограничения по чипам для Китая

Агентство Bloomberg сообщает, что в США разрабатывают новые меры, которые еще больше усложнят производство чипов в Китае.

Речь идет об ужесточении правил поставок в КНР оборудования, необходимого для производств полупроводников.

По информации агентства, администрация Байдена уже сообщила производителям, что в апреле будут введены новые ограничения.

Основной целью таких нововведений является создание препятствий для выпуска микросхем китайской промышленностью.

Сейчас в список товаров для производства чипов, на поставки которых требуется лицензия, входит 17 позиций.