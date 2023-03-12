Bloomberg: США ужесточат ограничения по чипам для Китая
2023-03-12 00:46
Агентство Bloomberg сообщает, что в США разрабатывают новые меры, которые еще больше усложнят производство чипов в Китае.
Речь идет об ужесточении правил поставок в КНР оборудования, необходимого для производств полупроводников.
По информации агентства, администрация Байдена уже сообщила производителям, что в апреле будут введены новые ограничения.
Основной целью таких нововведений является создание препятствий для выпуска микросхем китайской промышленностью.
Сейчас в список товаров для производства чипов, на поставки которых требуется лицензия, входит 17 позиций.
Опубликовано: Светлана Репина