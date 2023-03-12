Вагнеровцы отрезали последний путь снабжения ВСУ в Артемовске
2023-03-12 07:34
Сообщение б этом опубликовано в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Штурмовики ЧВК "Вагнер" расположились рядом с последним из оставшихся путей снабжения украинской армии в Артемовске и держат его под постоянным огневым обстрелом.
В сражениях с украинскими войсками в Артемовске участвуют только штурмовые бригады "Вагнера", основателем которого является Евгений Пригожин.
Ранее военным этого подразделения удалось взять под контроль Берховку, Красную гору, Парасковиевку.
Опубликовано: Храмова Оксана