Сообщение б этом опубликовано в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Штурмовики ЧВК "Вагнер" расположились рядом с последним из оставшихся путей снабжения украинской армии в Артемовске и держат его под постоянным огневым обстрелом.

В сражениях с украинскими войсками в Артемовске участвуют только штурмовые бригады "Вагнера", основателем которого является Евгений Пригожин.

Ранее военным этого подразделения удалось взять под контроль Берховку, Красную гору, Парасковиевку.