Евгений Пригожин заявил о своем желании занять пост президента Украины

Глава ЧВК "Вагнер" сообщил, что намерен баллотироваться на должность президента Украины в 2024 году.

В субботу 11 марта руководитель формирования "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что желает баллотироваться в президенты Украины в с 2024 году. Об этом рассказали РИА Новости.

Пригожин записал видеосообщение, которое было опубликовано в телеграм-канале "Оркестр Вагнера".

По словам основателя ЧВК, он собирается бороться за пост главы Украины наряду с Зеленским и Порошенко. И если ему удастся одержать верх, то снаряды уже не понадобятся.