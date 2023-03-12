Марочко: штурмовые группы ЧВК «Вагнер» заняли выгодные позиции в Артёмовске

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале заявил, что штурмовые группы ЧВК «Вагнер» заняли выгодные рубежи и позиции в городе Артёмовск в ДНР.

Марочко уточнил, что выгодные позиции российские силы заняли на территории «Артёмовского завода по обработке металлов» в промышленной зоне.

Отставной подполковник НМ ЛНР добавил, что данные изменения позволяют вести контроль над перемещением солдат и военной техники Вооружённых сил Украины, а также создают хороший плацдарм для дальнейшего продвижения российских сил.

Отмечается, что информация получена из собственных источников, и может отличатся от официальных данных.