Информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на бойца ЧВК «Вагнер» сообщило о том, что Вооружённые силы Украины применяют дроны-камикадзе в городе Артёмовск в ДНР.

«Противник часто применяет дроны-камикадзе в Артемовске. Гражданские FPV-дроны снаряжают самодельными взрывными устройствами и используют их в качестве барражирующих боеприпасов», — приводит слова бойца ЧВК «Вагнер» информагентство «РИА Новости».

Отмечается, что стоимость вышеуказанного беспилотного летательного аппарата всего лишь около 35 000 рублей, что позволяет украинское стороне массово поставлять вооружение данного типа на фронт.

«Музыкант» уточнил, что украинские войска в Артёмовске охотятся на группы ЧВК «Вагнер», которые занимаются эвакуацией раненых, а также подвозом провизии и боеприпасов к передовым позициям в городе.