Юрий Никулин был любимцем нескольких поколений всего русскоязычного мира
Наверное, нет человека, который бы не знал этого великого актера. Кроме того что он был звездой цирка и кинематографа, Юрий Никулин был очень добрым и умным человеком.
Вот для вас несколько цитат Юрия Владимировича, а также его редкое фото.
Комедия - дело серьезное.
Будьте самоучками, не ждите, пока вас научит жизнь.
Забудь то, что в прошлом ранило тебя, но никогда не забывай, чему оно тебя научило.
Даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб.
Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека - хотя бы одного, на земле все будут счастливыми.
Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они это не переживут.
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Судьба — это когда по одной колее ночью из двух городов навстречу друг другу выходят два поезда. Они несутся друг на друга, не зная, что едут по одной колее. И все-таки они не встречаются. А знаете почему? Не судьба!
Опубликовано: Антон Райт