Юрий Никулин был любимцем нескольких поколений всего русскоязычного мира

Наверное, нет человека, который бы не знал этого великого актера. Кроме того что он был звездой цирка и кинематографа, Юрий Никулин был очень добрым и умным человеком.

Вот для вас несколько цитат Юрия Владимировича, а также его редкое фото.

Комедия - дело серьезное.

Будьте самоучками, не ждите, пока вас научит жизнь.

Забудь то, что в прошлом ранило тебя, но никогда не забывай, чему оно тебя научило.

Даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб.

Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека - хотя бы одного, на земле все будут счастливыми.

Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они это не переживут.