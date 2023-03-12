Микронезия обвинила Китай в подкупе чиновников

Лидер страны Пануэло заявил, что КНР пытается подорвать его авторитет, предлагая членам его правительства наличные, смартфоны, бесплатные перелеты.

Китай обвинили в подкупе чиновников тихоокеанской страны конвертами с наличными, бесплатными перелетами и алкоголем - в обмен на предоставление поддержки в случае вторжения на Тайвань.

Обвинения были выдвинуты в письме в национальный парламент президентом Микронезии - давним союзником США в Тихоокеанском регионе.

Расположенная к северу от Австралии и к востоку от Филиппин, Микронезия является частью “второй островной цепи”, которую американские военные стратеги рассматривают как важнейшую линию обороны от китайского наступления через Тихий океан.

В своем письме лидер Федеративных Штатов Микронезии Дэвида Пануэло утверждает, что Китай оказывает давление на стратегическую цепочку островов, чтобы они объединились с Пекином, а не с Вашингтоном, если тот начнет вторжение на Тайвань.

В одном из самых взрывоопасных заявлений г-н Пануэло обвиняет китайских чиновников в попытке подорвать его авторитет, предлагая членам его правительства выплаты наличными, смартфонами, бесплатными перелетами и алкоголем.

Одна из причин, по которой политическая война в Китае успешна на столь многих аренах, заключается в том, что нас подкупают, - пишет он.

По его словам, высокопоставленным чиновникам якобы обещали полеты на частном самолете в любое место в любое время - “даже на Гавайи”.

Мистер Пануэло также утверждает, что и его собственная безопасность поставлена под угрозу. Якобы в прошлом году во время поездки на Фиджи за ним следили двое сотрудников китайского посольства, включая офицера разведки.

В Пекине представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что приняла к сведению сообщения о письме господина Пануэло и что "клевета и обвинения в адрес Китая полностью не соответствуют фактам".

На минувшей неделе администрация Байдена предложила план финансирования Индо-Тихоокеанского региона на миллиарды долларов, направленный на противодействие Китаю посредством инвестиций в инфраструктуру и другой поддержки партнеров и союзников США в регионе.