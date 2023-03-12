Экс-жена Данко хочет лишить музыканта родительских прав

Марии Силуяновой уже удалось доказать в суде, что бывший поднимал на нее руку, не участвовал в воспитании их сына Руслана, и не платил на ребенка алименты.

Гражданская жена певца Мария Силуянова намерена лишить родительских прав на ее ребенка биологического отца. Мария даже планирует изменить ему фамилию - чтобы не было и официальной связи с Данко.

Мирно разойтись у пары не получилось.

Силуяновой уже удалось доказать в суде, что бывший поднимал на нее руку и не участвовал в воспитании их сына Руслана. Певец также не платил на него алименты, сообщает Рrozvezd.info.

Биологического отца Руслан уже не помнит. Я как-то сыну фото его показала с вопросом: «Знаешь, кто это?». Его ответ: «Какой-то мужик», — поделилась Мария.

При этом, утверждает женщина, судебные приставы не спешат взыскивать с бывшего спутника долг.