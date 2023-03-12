Коллинз: армия Великобритании неспособна самостоятельно воевать

Британский генерал Чарльз Коллинз уверен, что войска его страны не смогут самостоятельно воевать.

В воскресенье, 12 марта, новостное агентство The Daily Mail опубликовало интервью с британским генерал-майором Чарльзом Коллинзом, в ходе которое военный признался, что национальная армия Великобритании утратила способность самостоятельно вести вооружённые конфликты.

По мнению Коллинза, администрация Лондона должна принять тот факт, что дни военный кампаний Британии вроде событий на Фолклендских островах давно позади, и в настоящий момент британские войска являются лишь аксессуаром к армиям других стран коллективного Запада.

При этом Чарльз Коллинз выразил уверенность в том, что в случае, если Великобритания напрямую вступить в конфликт на Украине против России, то запасы оружия и боевых снарядов британских войск закончатся очень быстро.

Вместе с тем Коллинз отметил, что в настоящий момент Великобритания не имеет права зваться одной из ведущих стран Североатлантического альянса (НАТО), поскольку данное государство не обладает независимой армией высокого уровня, а действующие подразделения нуждаются в модернизации и переоснащении.

Чарльз Коллинз уверен, что сейчас британские войска могут вести лишь опосредованные войны, коей является теневое участие Лондона в российско-украинском конфликте, однако в настоящее время действующие ВС Британии не пользуется уважением даже среди других государств блока НАТО.