«РИА Новости»: расчёты РСЗО России обстреливают позиции ВСУ до 15 раз в день

Издание "РИА Новости" рассказало о частоте работы российских реактивных систем залпового огня в зоне спецоперации.

12 марта военные корреспонденты информагентства "РИА Новости" побывали в зоне проведения специальной военной операции, взяв эксколюзивное интервью у командира расчёта РСЗО армии России. По словам опрошенного, за один день ведения СВО российские реактивные системы залпового огня наносят удары по украинским позициям от десяти до пятнадцати раз.

Командир расчёта РСЗО вооружённых сил России утверждает, что он и его сослуживцы выезжают на позиции для обстрела мест скопления живой силы и военной техники украинской армии после того, как данные о расположении противника поступают от разведчиков, производящих обследование местности с помощью беспилотников.

При этом военный утверждает, что реактивные системы залпового огня ВС России атакуют преимущественно секции миномётных подразделений армии Украины, а также места дислокации артиллерийских комплексов ствольного типа.

Кроме того, мишенями для залповых ракетных пусков со стороны российских РСЗО нередко выступают радиолокационные станции ВСУ и посты для наблюдения, обычно представленные в виде небольших возвышений над линией фронта.

Известно, что реактивные системы залпового огня в зоне спецоперации широко применяются как российскими, так и украинскими военными. Самой популярной РСЗО на поле боя является установка "Град" советского производства.