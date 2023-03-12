Politico: в позиции США по Украине начинают появляться трещины

Новостное агентство Politico рассказало о проблематике поддержки Украины в конфликте с Россией со стороны правительства США.

12 марта американская газета Politico опубликовало новый материал, в котором утверждается, что несмотря на публичную приверженность Джо Байдена в военной и финансовой поддержке Украины администрация Белого дома не имеет конкретного плана для разрешения российско-украинского кризиса.

Журналисты Politico ссылаются на недавнее выступления члена республиканской партии США Майкла Маккола, который выразил сомнение в действенности плана администрации Вашингтона в отношении Украины.

По мнению Маккола, единственной целью Белого дома является попытка обеспечить выживаемость украинского государства, в то время как руководство Пентагона и правительство Соединённых Штатов осознают неспособность подразделений ВСУ одержать военную победу над Россией.

При этом Майкл Маккол задаётся вопросом о целесообразности проведения подобной политики без чёткого плана, поскольку американские власти фактически тратят деньги налогоплательщиков на поддержание жизни в Украине, однако это не влияет на решимость Владимира Путина достигнуть всех целей спецоперации одновременно с истощением потоков помощи, исходящих от США в адрес Киева.

Маккол уверен, что нынешних отношениях между Соединёнными Штатами и Украиной появляются трещины, которые оказывают разрушающий эффект на поддержку украинской армии и государственности со стороны Вашингтона.