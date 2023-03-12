Таяни: Запад никогда не обсуждал отправку своих войск в Украину

Глава МИД Италии Антонио Таяни опроверг слухи о возможности отправки армий западных стран на территорию Украины для борьбы с Россией.

Днём 12 марта министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни дал интервью журналистам "Радио-24", где публично заявил, что лидеры государств коллективного Запада после начала российской спецоперации ни разу не обсуждали возможность отправки своих вооружённых сил в Украину.

По словам Таяни, накануне прошла встреча постпредов государств-участников "Большой Семёрки", на которой выступал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Во время мероприятия Блинкен также подтвердил, что Запад не станет посылать своих солдат на подмогу украинским войскам, утверждает Антонио Таяни.

При этом глава итальянского МИДа ранее заявлял, что с начала российско-украинского конфликта администрация Рима оказала поддержку Киеву на сумму в 1 миллиард евро.

Таяни напоминает, что с 24 февраля прошлого года правительство Италии предоставило Украине уже пять пакетов военной помощи и в данный момент занято разработкой шестого пакета.

Политик отметил, что недавно беседовал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, лично пообещав ему, что власти Италии продолжат помогать Украине во время её конфликта с РФ.